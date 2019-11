Sustentada nos pilares da tradição, cultura e inovação, a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP) completa 70 anos de história – dos quais a metade tem sido dedicados a fomentar o mercado da moda. Desde 1980, ano do primeiro curso de modelagem, o campus se tornou local de encontros dos profissionais e estudantes do setor. Por seus espaços, circularam nomes como Pierre Cardin, em 1994, Oscar de La Renta, em 1995, Christian Lacroix, em 1997, Jimmy Choo, em 2012, entre tantos outros.

Hoje, a FAAP é polo de ensino, palco de grandes desfiles do SPFW e de eventos de alto nível, além de realizar grandes exposições. Em 2003, criou o FAAP Moda, concurso pioneiro e que já faz parte do calendário fashion da cidade.

No campo do ensino, a FAAP possui o curso de graduação em Design de Moda, criado em 2008 e que possibilita ao aluno atuar em diversas áreas, como comunicação, estamparia, figurino, calçados, visual merchandising e, também, em todos os setores que se baseiam em tendências, como o da indústria automobilística. A FAAP oferece ainda programas de pós-graduação e de curta duração, além de contar com convênios internacionais em diversas instituições de ensino pelo mundo. O aluno da FAAP tem a disposição uma completa infraestrutura, composta por ateliês e oficinas que permitem a produção de qualquer tipo de indumentária e acessório. Mais informações em www.faap.br