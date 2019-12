O novo episódio da websérie História da Moda com João Braga mostra as grandes transformações no comportamento jovem nos anos 1970, que continuaram influenciando a moda, a exemplo do que já havia ocorrido na década anterior.

O professor João Braga narra como jovens norte-americanos se reuniram em agosto de 1969, para ouvir os líderes da música pop da época da época, criando um movimento que difundiu a estética hippie. “Essa estética teve continuidade nos anos de 1970, sendo uma moda jovem, transgressora e especialmente excêntrica”, afirma.

Confira os detalhes no oitavo episódio da websérie:

Não perca nenhum episódio. Os vídeos são publicados semanalmente, todas as quartas-feiras. Deixem seus comentários