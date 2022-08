As polainas tornaram-se populares nos anos 1980, quando a dançarina do filme Flashdance utiliza o acessório para compor seu look. Mas, além de usada para proteger a parte inferior das pernas, as polainas tiveram versões e usos diferentes ao longo da história da moda. É o que conta o professor da FAAP no sétimo episódio da websérie História da Moda com João Braga.

Confira o vídeo:

No próximo episódio, que será publicado na quarta-feira (10/8), o professor da FAAP fala sobre o uso da cartola na história da moda.

Se você perdeu os episódios anteriores, é possível rever todos aqui.