O terceiro episódio da websérie História da Moda com João Braga explica a origem da palavra investimento. Segundo o professor da FAAP, quem recebia de herança um vertugado, vestido usado no período renascentista, tinha segurança financeira, uma vez que essas peças eram feitas com fios de seda e de ouro, além de bordadas com pedras preciosas e pérolas.

Mas o que isso tem a ver com a palavra investimento? Confiram no episódio:

Na próxima semana, o professor João Braga explica o termo francês “la garçonne”.

