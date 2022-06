No passado, perucas, maquiagens e salto alto eram uma realidade pertencente também ao universo masculino. É o que conta o professor João Braga no segundo episódio da websérie sobre história da moda, veiculada aqui no Blog FAAP Moda, semanalmente, todas as quartas-feiras. “Ao longo da história da indumentária eram o homens que se enfeitavam”, disse.

Confira o segundo episódio na íntegra

