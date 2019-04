A FAAP foi escolhida, junto com a Domus Academy, de Milão, para sediar um dos módulos do mestrado International Fashion Management, programa desenvolvido pela escola de negócios da Universidade da Antuérpia, da Bélgica, para formar líderes e empreendedores em negócios de moda.

De acordo com a diretora do programa, Annick Schramme, apesar da turbulência dos últimos anos, o Brasil ainda é visto como um mercado de destaque e com muito potencial. Daí a escolha do País para ser um dos destinos do curso fora da Bélgica.

A tradição no ensino das artes e da moda foi um ponto prioritário na escolha da FAAP, segundo a professora Camila Rossi, coordenadora do curso de Moda da FAAP. “Soma-se a isso o fato de desenvolvermos cursos que abordam um olhar criativo e uma visão estratégica da moda”, acrescenta.

Na FAAP, o grupo de estudantes, formado por sete belgas, uma holandesa, uma americana e um alemão, terá aulas sobre temas que envolvem a indústria de moda brasileira. O programa também prevê visitas a varejos de moda, empresas do setor e museus. “A experiência na FAAP e em São Paulo tem sido incrível. Quero aprender o máximo possível sobre o País e a história dos brasileiros, além de me aprofundar sobre a indústria da moda brasileira, as marcas e sobre o mercado”, adianta Anouk Van Dingenen, uma das alunas do curso.

À frente do programa estão as professoras Marília Carvalhinha, que dará aula sobre contexto setorial; a professora Maria Inez Murad, sobre branding e criatividade; e o professor Paulo Evaristo Urbani da Carvalhinha, que fala sobre os desafios e perspectivas da indústria de moda nacional. Os alunos também conhecerão a história brasileira por meio da arte, da moda e do design com a professora Patricia Fonseca.

No último dia do curso, previsto para 31 de abril, haverá um pitch, espécie de banca, na qual os alunos deverão apresentar um plano de negócio.