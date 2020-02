O varejo global passa por grandes mudanças na maneira como as lojas físicas criam espaços de experiência e de interação com o mundo digital. Isto acontece diante de um consumidor cada vez mais informado e preocupado com a origem dos produtos e suas dimensões de sustentabilidade.

Estes foram, alguns dos temas abordados no talk promovido pela FAAP entre Silvia Scigliano, especialista em tendências de comportamento do consumidor e do varejo de moda, e os alunos da Pós-Graduação de Negócios e Varejo de Moda.

Silvia trouxe temas que são tendências, a partir do laboratório representado por Manhattan, por se tratar de um espaço cosmopolita e multicultural. Também falou do foco da maioria das marcas, para lançamento de suas propostas mais inovadoras ao mundo. “Há um trânsito fluido entre os universos on e offline, em sistemas de compra omnichannel nos quais precisamos atuar”, destaca.

Dentre um conteúdo atualizado sobre as tendências observadas no distrito mais conhecido de Nova York, destacam-se as seguintes palavras de ordem: relevância, experiência, exclusividade, curadoria, serviço, propósito e personalização. Ou seja, uma marca precisa buscar estas dimensões para conseguir se conectar com o consumidor, diferenciando-se e gerando o desejo do consumo através de níveis mais profundos e engajamento.