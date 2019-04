O Teatro FAAP foi mais uma vez palco do desfile da estilista Gloria Coelho para o São Paulo Fashion Week. Com inspirações variadas, que vão do surf à série Game of Thrones, a coleção desenvolvida para o verão 2020 apresenta peças em couro, neoprene e muito tule nas cores off white, preto, verde militar, navy blue, goiaba, entre outras.

“A presença do tule sobreposto pela alfaiataria me impressionou muito e trouxe um romantismo interessante”, diz a professora Camila Rossi, coordenadora do curso de Moda da FAAP, que destaca ainda a forma como a estilista utiliza os metais em cintos e bolsas. “Essas peças na coleção da Gloria não são apenas acessórios, mas elementos gráficos que complementam a roupa”, comenta a especialista.

Na opinião da professora, a assimetria presente nas coleções da estilista também é um fator que enriquece o vestuário. O professor de história da moda da FAAP, João Braga, acrescenta que a estilista consegue ser fiel ao seu estilo e identidade estética. “A Glória Coelho mantém a sua essência, mas sabe se renovar, estando atualizada aos tempos modernos”, explica.

Confira as fotos do desfile:

Veja alguns dos convidados que passaram pela FAAP para prestigiar a coleção de verão da estilista Gloria Coelho:

Fotos: Aline Canassa e Fernando Silveira / FAAP