Estilista gravou fashion film, no Teatro FAAP, para exibir no primeiro dia da semana de moda paulista

Sem convidados fashionistas circulando por todos os lados, como ocorria antes da pandemia, o Teatro FAAP foi, mais uma vez, palco para o SPFW. Nesta edição totalmente online, o espaço foi utilizado pelo estilista Samuel Cirnansck para mostrar sua coleção em um fashion film. A apresentação ocorreu na quarta-feira (23/6), primeiro dia do evento, logo após a marca Anacê.

Após três anos sem participar, Samuel retornou à semana de moda de São Paulo com uma coleção inspirada na construção do corselete para vestidos de festas e noivas. O fashion film é inspirado nos bastidores de um desfile e pode ser conferido no canal do SPFW no Youtube.

Anacê

A marca Anacê, criada por ex-alunas de moda da FAAP, apresentou sua coleção Ruta – nome científico da planta arruda – também em um fashion film feito na FAAP. A coleção traz peças de alfaiataria e pode ser conferida aqui.