Celebrando 15 anos de existência, o concurso FAAP Moda divulgou a lista de alunos que vão para a grande final no dia 6 de novembro. As coleções foram escolhidas por nomes de peso, como os estilistas Oskar Metsavaht, Alexandre Herchcovitch e Paula Raia, além do artista plástico e stylist Maurício Ianês e os professores Ivan Bismara, Fernanda Binotti e Camila Rossi.

“Os três últimos anos, principalmente, mostram o quanto o concurso evoluiu, chegando a ser uma plataforma de lançamento de possíveis tendências”, destaca o professor Ivan Bismara, coordenador do curso de Moda. Ele acrescenta que o FAAP Moda é hoje uma realidade do calendário fashion de São Paulo.

Para Maurício Ianês, que participa do concurso pela sexta vez, o FAAP Moda tem uma importância não só por profissionalizar os alunos, mas por ser um laboratório para testar e materializar as ideias com os meios de produção adequados. Além disso, segundo ele, funciona como uma vitrine para os participantes. “As marcas e os estilistas querem saber o que se passa na cabeça dessa nova geração”, completa.

“Os conceitos apresentados pelos participantes desta edição são muito interessantes e envolvem um pensamento contemporâneo, com toques de arte e arquitetura e uma preocupação com a sustentabilidade”, ressalta Oskar Metsavaht. “Pensar em sustentabilidade na moda não é mais uma questão aspiracional, mas sine qua non e precisa estar presente já na base do pensamento do criador”, observa.

As coleções finalistas foram selecionadas com base no conceito de criação, na possibilidade de execução da peça e na escolha dos tecidos e materiais para confecção.

O tão aguardado desfile que vai revelar o vencedor desta edição será realizado no Teatro FAAP e poderá ser acompanhado, ao vivo, pela TV FAAP. “Ao simular o lançamento de uma coleção, o concurso proporciona aos participantes uma plataforma de treinamento, tornando-os mais bem preparados para o mercado”, finaliza Marianna Dal Canton, uma das organizadoras do concurso.

Confira as coleções finalistas: