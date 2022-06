Professor de História da Moda e membro da Academia Brasileira da Moda, João Braga estreia a nova temporada da websérie com dez episódios que destacam aspectos do setor, curiosidades e como se desenvolveram. O primeiro, que será exibido no dia 22/6, aqui no Blog FAAP Moda, falará sobre multiculturalidade.

Os episódios serão veiculados semanalmente, sempre às quartas-feiras. Confira a programação completa:

22/6: Multiculturalidade na moda

29/6: Moda Masculina

06/7: Investimentos

13/7: La Garçonne

20/7: Memento Mori

27/7: Perfume Rose de Rosine

03/8: Polainas

10/8: Cartolas

17/8: Dourado e prateado

24/8: Surrealismo na Moda

João Braga é estilista, pesquisador, articulista, palestrante, autor e professor de Cultura e História da Moda; História da Arte; História da Joalheria e História da Moda no Brasil na FAAP. Autor de títulos na área de moda como: “História da Moda. Uma Narrativa”; “Um Século de Moda” e “Cadeira N° 39” (D’Livros Editora); “Reflexões Sobre Moda”, Volumes I,II,III e IV (Editora Anhembi Morumbi); “Tenho Dito. Histórias e Reflexões de Moda” (Editora Estação das Letras e Cores); co-autor de alguns outros títulos.

A quarta temporada da websérie foi gravada na exposição Modernos, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAAP. As temporadas anteriores podem ser vistas aqui.

