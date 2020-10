Nos dias 22 e 29/10, 5 e 12/11, a arquiteta e professora da FAAP, Heloisa Dallari, ministrará workshop com quatro palestras que discutirão as transformações técnicas, estéticas e comportamentais no campo da cultura que permitem colocar em diálogo produções icônicas da Arquitetura e da Moda. A especialista abordará as relações entre corpo, espaço e comportamento.

Para participar, é necessário fazer inscrição em cada uma das palestras. O participante receberá certificado.

Confira a programação e link de inscrições:

22/10/2020 – 17h

Arquitetura e Moda: Le Corbusier e Coco Chanel – Visões do Funcionalismo

29/10/2020 – 17h

Arquitetura e Moda: Oscar Niemeyer e Christian Dior – Inspirações do organicismo

05/11/2020 – 17h

Arquitetura e Moda: Lina Bo Bardi e Zuzu Angel – Expressões da brasilidade

12/11/2020 – 17h

Arquitetura e Moda: Tadao Ando e Rei Kawakubo – Influências do japonismo

Os workshops são realizados pela área de Pós-Graduação, Extensão e Cursos Livres da FAAP. Mais informações pelo telefone (11) 3662-7449 ou pelo e-mail pos@faap.br.