Ex-alunas apresentam projetos ligados às áreas de sustentabilidade: pilares: social, cultural, econômico e ambiental

Os desafios da moda consciente. Este foi o tema da aula magna do curso de Moda para alunos da FAAP. “A sustentabilidade é um tema presente em nosso dia a dia, mas precisamos reforçá-lo em todas as áreas. Por isso, decidimos trazer um grupo de ex-alunas que abordaram essa temática em seus trabalhos de conclusão de curso, incluindo os seus quatro pilares: social, cultural, econômico e ambiental”, explica Monayna Pinheiro, professora do curso. Na apresentação, cada ex-aluna focou em um destes pilares da sustentabilidade.

Julie Umino Garcia apresentou seu trabalho de desenvolvimento de acessórios – bolsas, pochetes e cintos que se transformam em alça e forros removíveis – que atuam dentro do chamado ciclo fechado, que envolve desde o uso da matéria-prima reciclada, à manutenção e vida útil do produto e o seu destino depois do descarte.

Já a ex-aluna Ingrid Schneider apresentou a chamada moda de design modular, no qual as peças, feitas a partir de retalhos da G. Vallone Têxtil e do Banco de Tecido – espaço para depósito, troca e compra de sobras têxteis –, podem ser usadas conforme a necessidade de cada pessoa.

Na área social, Gabriela Madeira apresentou seu projeto de descentralização da moda composto por peças para deficientes visuais, incluindo etiquetas em braile que informam o tamanho e a cor da peça utilizada. “Aqui é interessante destacar que não estamos falando de inclusão, mas de descentralização, algo diferente, que envolve a todos, porque todos usamos moda de uma maneira ou outra, todos os dias”, destaca Monayna.

Para finalizar a apresentação, a ex-aluna Mariana Salles apresentou o Angá Coletivo Consciente (http://angacoletivoconsciente.com.br/). A ideia, originada do TCC apresentado em 2016, se tornou um marketplace somete com marcas sustentáveis.

Foi um momento que uniu descontração e um rico aprendizado, mostrando, principalmente para os novos alunos, que sempre é possível inovar e melhorar a vida das pessoas, nas mais diferentes áreas, entre elas a moda.