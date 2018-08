“Especial”. É como o estudante de Moda da FAAP, Christopher Tanelli, resume as aulas da professora francesa Elisabeth Roulleau na Central Saint Martins (CSM), faculdade que faz parte da Universidade de Artes de Londres. “Foi uma experiência incrível viver um pouco da realidade do que é estudar na CSM. Um período de muitos aprendizados”, diz o aluno.

Vencedor da 14.ª edição do FAAP Moda, Christopher Tanelli ganhou como prêmio um curso de verão na conceituada universidade. Entre as opções, escolheu fazer aulas de bordado de alta-costura, onde conheceu as técnicas, como são feitos os bordados franceses e aprendeu a usar os materiais. De acordo com o jovem designer, o curso contribuiu para seu crescimento criativo. “Era um desejo antigo me expressar por meio de uma técnica sobre a qual eu ainda não tinha domínio”, destaca.

Christopher é um dos seis finalistas da edição de 2018 do FAAP Moda, cuja final será no dia 6 de novembro e poderá ser acompanhada, ao vivo, pela TV FAAP, a partir das 21h. “Quero apresentar um trabalho que me represente como indivíduo criativo e possa ter um significado para todos. Vou fazer o meu melhor e contar uma bela história”, promete.

Também estão na final os alunos Giulia Ferraro, Luisa Galindo, Maria Carolina Baraldi, Samara Lara e Tarsila Moraes. O vencedor da 15.ª edição será contemplado com um curso de verão na Central Saint Martim e um curso livre na FAAP.

