O ano de 1930 representou um novo momento para as mulheres na moda. Com a crise econômica a partir da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 1929, a moda passou por um período delicado.

Para ter sofisticação, as mulheres precisavam utilizar recursos, como o uso de acessórios e estampas, entre outros elementos. A época também ficou marcada pela redescoberta das curvas femininas, além do retorno das saias com comprimento até a batata da perna, o uso de chapéus com aba larga e cabelos longos e coloridos.

