Com lojas sendo fechadas e novos conceitos surgindo, o varejo de moda de Nova Iorque vem passando por mudanças substanciais. Para falar sobre este mercado e apresentar iniciativas que geram impacto e desejo do público, a FAAP convida a consultora de tendências e negócios em Moda, Silvia Scigliano, para palestra aberta ao público. O encontro ocorre no próximo dia 25 de fevereiro (segunda-feira).

No dia 26 de fevereiro (terça-feira), a FAAP ainda recebe as artistas-joalheiras Nicole Uurbanus e Renata Porto. As especialistas compartilham com o público experiências sobre a joalheria contemporânea.

Tome Nota!

Palestra Tendências no Varejo de Moda: Nova Iorque 2019

Quando: 25/2 (segunda-feira), às 19h30

Inscrições: http://bit.ly/palestraNovaIorque2019

Palestra Até onde vai a joalheria contemporânea?

Quando: 26/2 (terça-feira), às 14h30

Inscrições: http://bit.ly/palestrajoalheriacontemporanea