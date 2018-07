Museu apresenta ao público seu novo acervo com peças assinadas por estilistas brasileiros

A moda – como forma de expressão artística – vem ganhando cada vez mais os museus pelo mundo. A estreia do MAB-FAAP foi em 1989, com a mostra de 80 croquis assinados pelo estilista francês Christian Lacroix. Hoje, em sua história, já são mais de 20 exposições, entre elas Moda no MAB: uma nova coleção no acervo, que abriu recentemente e estará em cartaz até o dia 13 de agosto.

A exposição reúne vestidos assinados por André Lima, Fause Haten, Jum Nakao, Lino Villaventura e Reinaldo Lourenço. Traz ainda marionetes usadas por Fause Haten em seu desfile de 2013, no Teatro FAAP, quando o estilista trocou modelos reais por bonecas criadas pelo artista plástico Guilherme Pires. A inglesa Karen Elson e a brasileira Paola Ludtke são as modelos reproduzidas pelo artista.

O público pode rever também as bonecas que integraram a instalação “Tributo a Brothers Quay”, de autoria de Jum Nakao, que foram expostas na mostra O exercício da arte. FAAP, seus professores e alunos no acervo, de 2013. Na obra, o estilista faz homenagem aos americanos Stephen e Thimothy Quay, que nos anos 1970 fizeram filmes de animação com bonecos e técnicas usadas por ingleses e tchecos no final do século XIX.

Também voltam em cena imagens de exposições já realizadas pela FAAP e que fizeram história, como a exposição e o desfile de Pierre Cardin, em 1994; a exposição Os anos de Grace Kelly – Princesa de Mônaco, em 2011; e o Festival des Mètiers – Hermès, em 2015, entre outras.