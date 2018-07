Nada de passarelas e flashes. O espaço agora é outro. Dentro do MAB-FAAP (Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado), rodeados por obras e movimentos artísticos, os mais renomados estilistas brasileiros se encontram com o público para falar sobre suas criações, inspirações e novos caminhos profissionais.

O primeiro a participar do projeto foi o estilista André Lima, que falou com o público na última segunda-feira (14/8). Se você não quer perder essa oportunidade, acompanhe a programação. Fause Haten e Lino Villaventura já confirmaram suas presenças.

Os estilistas estão com produções presentes na exposição “Moda no MAB – uma nova coleção no acervo” – que foi prorrogada até o dia próximo 1º de outubro. A mostra reúne vestidos, marionetes utilizadas em um desfile, além de imagens que rememoram grandes exposições que marcaram o cenário da moda e a programação do museu.

Os encontros programados no MAB-FAAP contarão também com a participação da pesquisadora de Moda, Patricia Sant’Anna – especialista em museologia que desenvolveu pesquisas sobre peças de moda em museus de arte.

O espaço, criado pelo MAB-FAAP, visa aproximar o público dos artistas e promover momentos de reflexão da Moda.

Anote em sua agenda!

Quando:

21/8 – Fause Haten

28/8 – Patricia Sant’Anna

11/9 – Lino Villaventura

Horário: sempre às 14h

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis

Informações: (11) 3662-7200