Aluna de moda da FAAP expõe no Sesc Consolação, a partir de 22 de outubro, obra que reflete sentimentos vividos durante a pandemia

A aluna do curso de Moda da FAAP, Isa Garcia, participará de exposição coletiva que abre no Sesc Consolação em 22 de outubro. A 30ª Mostra de Arte da Juventude – Itinerância reunirá trabalhos de 40 artistas e coletivos, selecionados entre 400 inscritos de todo o país.

Sua obra, denominada Versões, foi criada durante a pandemia de Covid-19 como uma distração para o isolamento social, além de aliviar o estresse do vestibular. Já foi apresentada no Sesc Ribeirão Preto entre maio e setembro deste ano e, agora, chega a São Paulo como parte do projeto de itinerância. “A obra mudou minha vida. Foi minha porta de entrada para o mundo das artes”, comemora a jovem.

Com Versões, que é um desenho feito à mão livre, com nanquim em papel costurado em linho preto, Isa já mostrava sua outra paixão: a moda. “Está sendo uma experiência muito legal unir ainda mais o mundo da moda e o das artes, pois são duas coisas que eu amo. Na minha vida eu não vejo uma existindo sem a outra, porque pra mim estão profundamente interligadas”, ressaltou.

Confira abaixo a entrevista completa com a artista e aluna de moda Isa Garcia:

Quais foram suas inspirações para criar “Versões”?

Minha obra é sobre essa incerteza que todo mundo passa em algum momento da vida, sobretudo em época de vestibular, que foi o meu caso. Eu não tinha sido aprovada como queria, e estava repensando muitas coisas, então decidi retomar tudo o que me fazia ser como sou, relembrando momentos formativos e importantes para a minha vida a partir de fotografias. Esse processo foi muito significativo pra mim, principalmente naquele momento no meio da pandemia, quando eu só tinha contato direto com a minha família, sem ver meus amigos por um ano. Com isso, nasceu “Versões”, um autorretrato de todas as Isas que vivem e viveram dentro de mim. Afinal, eu sou assim, já me quebrei em vários pedacinhos e aprendi a me reconstruir mais forte, mas as marcas ficam, e são elas que me mostram o motivo de eu ser como eu sou, que é esse mosaico de todas as versões que um dia eu já fui.

Como o curso de Moda contribui para a sua produção em arte?

Eu estou no segundo ano do curso de Moda na FAAP. Desde que eu comecei a cursar eu venho produzindo muito mais com a minha arte, porque esse ambiente me inspira muito e eu sempre gostei de costurar e criar roupas. Neste momento estou trazendo o têxtil em outros formatos e linguagens, com instalações, fotografias, texturas, entre outros. Então, está sendo uma experiência muito legal unir ainda mais o mundo da moda e o das artes, pois são duas coisas que eu amo, e na minha vida eu não vejo uma existindo sem a outra. Para mim, arte e moda são profundamente interligadas.

E a experiência em expor pela primeira vez?

A coisa mais importante, que eu vou levar pra vida, de estar participando dessa exposição coletiva, com certeza é o contato que eu estou tendo com os outros artistas. Essa obra foi meu primeiro trabalho de arte definitivo, que saiu da fase de testes, teve todo um preparo e conceito por trás e chegou a ser finalizado. Tudo isso há mais de um ano atrás, por acaso, para tirar minha cabeça do estresse de vestibular e me distrair do isolamento social. E ela mudou minha vida, foi minha porta de entrada no mundo das artes (que eu devo acrescentar que eu nem tinha considerado como opção antes). Sou muito grata em expor na 30a Mostra de Arte da Juventude, sendo a artista mais jovem do grupo, podendo absorver todo o conhecimento e experiência dessas pessoas tão especiais.

30ª Mostra de Arte da Juventude – Itinerância

De 22/10/2022 a 5/3/2023

Terça a sexta, das 10h às 21h30

Sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h

Sesc Consolação – área de convivência

Grátis – classificação livre