Parceria da instituição com o Festival de documentários de moda Feed Dog Brasil 2022 prevê, ainda, debate após a sessão. Fashion Films de alunos também estão na programação

A FAAP recebe no dia 19 de outubro parte da programação do Feed Dog Brasil 2022 – Festival Internacional de Documentários de Moda, com a exibição do longa-metragem “Girls Gang” (97’), da cineasta Susanne Regina Meures. O filme retrata a explosão de popularidade vivida por uma influenciadora alemã de 14 anos, conhecida como Leoobaly, e que tem a carreira administrada por seus pais.

A sessão será seguida de debate sobre o mundo dos influenciadores digitais como uma nova indústria. Participam os professores da FAAP, André Fratti e Maíra Zimmermann, além de Flavia Guerra, jornalista e curadora do festival.

O evento é gratuito e aberto ao público, mas sujeito à lotação da sala. A retirada dos ingressos deve ser feita uma hora antes do início da sessão. É necessário levar documento de identificação para cadastro na portaria da FAAP.

O 6º Festival Internacional de Documentário de Moda ocorre de 13 a 19 de outubro no Espaço Itaú de Cinema. O evento é uma realização do Ministério do Turismo com a Colombo Agroindústria. Além da exibição de longas-metragens, também estão na programação a apresentação de fashion filmes escolhidos a partir de um concurso estudantil.

Fashion Films

Foram selecionados 20 fashion films produzidos por estudantes de várias instituições de ensino, que serão exibidos em sessões às 18h e às 19h30, no dia 19/10, no espaço Itaú de Cinema. Esses títulos serão julgados e premiados por uma comissão de profissionais.

Oito produções de alunos da FAAP foram selecionados para a mostra estudantil: A Bonequinha, Espelhadas, Frangmentos, Green Jelly Night, Juck The Ripper Stalks his Victms, Les Enfants Terribles, Quando me Surpreende ao Fundo do Espelho e Refúgio.

Clique aqui e confira a programação completa do festival.

Feed Dog Brasil 2022 – sessão FAAP

Data: 19/10 (quarta-feira)

Horário: 9h20 às 12h

Local: Auditório 1

Endereço: Rua Alagoas, 903 – Higienópolis (SP)

Retirada do ingresso 1 hora antes do início da sessão

Feed Dog Brasil 2022 – exibição da mostra estudantil

Data: 19/10 (quarta-feira)

Horário: às 18h e às 19h30

Local: Espaço Itaú de Cinema