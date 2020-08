A pandemia do novo coronavírus revirou o mundo dos negócios, fazendo muitas empresas repensarem as suas estratégias e se adaptarem a uma nova realidade. No mercado de moda não foi diferente. Para discutir o futuro desse setor, com foco em tendências do e-commerce e na gestão de produtos, a FAAP realiza dois eventos virtuais, abertos ao público, com acesso gratuito.

As lives serão mediadas pela professora Marília Carvalhinha, coordenadora da pós-graduação em Negócios e Varejo de Moda da FAAP. Para ela, a pandemia acelerou mudanças que já estavam em curso. “A moda é um setor no qual a relação entre vendedor e cliente pode ser muito intensa, e já havia uma forte tendência desta relação superar as limitações da loja”, explica.

Para saber mais:

4/8 – 19h30

Tendência do e-commerce de moda em um contexto de profunda mudança no mercado

Convidado: Gustavo Gadotti Duwe, fundador da Zipper, startup que personaliza e mensura campanhas de marketing para o varejo orientadas por dados.

O evento poderá ser acompanhado pelo Zoom, mas é necessária a inscrição prévia por meio do link: https://central.faap.br/inscricaoonline/eventos/EventoIdentificacao.aspx?curso=PQPEGPSP_04.08.20



12/8 – 18h30

O que se pode esperar da gestão de produtos no mercado de moda para o futuro?

Convidada: Silvia Scigliano, consultora de Tendências e Negócios de Moda, especialista em Cool Hunting, certificada pelo Fashion Institute of Technology, organizadora do New York Fashion Tour e Presidente da AICI Brasil.

Mediação: Marília Carvalhinha, coordenadora da pós-graduação em Negócios e Varejo de Moda.

Para acompanhar, basta entrar no Instagram oficial da FAAP: @nafaap