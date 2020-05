A FAAP realiza amanhã (26/5) live sobre Marcas, influencers e conteúdo no isolamento. O evento online ocorrerá no Instagram (@nafaap), às 17h, tendo como convidada especial a criadora de conteúdo Isabela Santos, também publicitária e relações públicas.

Na quarta-feira (27/5), pelo Youtube (@nafaap), às 17h, a professora Camila Rossi, coordenadora do curso de Moda, conversa com a artista Bia Bender, cuja exposição “Entre Bordas e Bordados – Desmanchando Limites” teve visitação interrompida no MAB FAAP por conta do distanciamento social.

Bia Bender falará sobre seu processo criativo, a utilização das técnicas têxteis como expressão artística e questões que a impulsionam. A mostra no MAB FAAP apresenta 50 obras, entre panneaux / tecidos, esculturas e peças de vestuário produzidas pela artista.

Anote na agenda!

26/5, às 17h

Marcas, influencers e conteúdo no isolamento, com a criadora de conteúdo Isabela Santos

Instagram @nafaap

27/5, às 17h

Conversas no MAB com Bia Bender