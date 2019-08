Julia Pak é formada em Moda pela FAAP e participa pela primeira vez do IV Festival Craft Art Brasil, que ocorrerá na próxima semana. Evento integra programação do Design Weekend

Formada em Moda pela FAAP, a estilista Julia Pak reúne um portfólio de criações de dar orgulho: já vestiu personagens globais como as atrizes Mariana Ximenes, na novela “Haja Coração”, e Nathalia Dill, em “Rock Story”, além da protagonista da novela “Carinha de Anjo”, do SBT, interpretada pela atriz Bia Arantes. Também foi responsável pelos figurinos da dupla de cantoras Ana e Vitória em turnês, além de ter participado do reality “Um Show de Noiva”, do canal E!.

Em 2013, levou o segundo lugar no concurso FAAP Moda, com a coleção “Universos Paralelos”, quando realizou seu primeiro desfile. “Eu nem pensava em ser estilista, mas o concurso me possibilitou materializar ideias. Foi com a máquina que ganhei no concurso que comecei a costurar as primeiras peças. Inclusive, faço até hoje a manipulação dos tecidos, com texturas, tingimentos e bordados com canutilhos que desenvolvi para o desfile”, lembra a jovem.

Julia Pak estará presente no IV Festival Craft Art Brasil, que ocorrerá de 21 a 25 de agosto, na Casa das Caldeiras, e que integra a programação do Design Weekend – semana de design que ocorrerá em vários espaços da cidade de São Paulo. Ao lado de mais 70 criativos, entre designers, artistas e artesãos de várias regiões do Brasil, apresentará duas coleções exclusivas, pensadas especialmente para noivas, mas que podem se estender para o uso do dia a dia.

Na primeira linha, o público que for ao evento poderá visualizar o trabalho manual das peças, por meio dos bordados e das texturas. Na segunda, peças de upcycling, feitas a partir dos retalhos dos vestidos de suas clientes. “Será uma oportunidade para mostrar o trabalho artesanal do vestido de noiva, que é muito parecido com a alta-costura. O mercado de casamento é tão isolado dos demais, então eu queria ter a oportunidade de estar em um ambiente de design, mostrando o meu trabalho”, acrescenta.

As coleções estarão expostas no setor de Moda Autoral Sustentável (slow fashion). O evento também reunirá joalherias artesanais, design em madeira, cerâmica, acessórios, objetos de décor, cosmetologia natural, arte, intervenções artísticas, música, além de alimentos artesanais e gastronomia diversa e autoral.

Coleção que será apresentada durante IV Festival Craft Art Brasil é dedicada às noivas (foto: arquivo pessoal).

Craft Art Brasil + DW

De 21 a 25 de agosto, das 11 às 21h, na Casa das Caldeiras

Entrada gratuita