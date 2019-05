Soul Fashion. Sou Fashion. So Fashion chega ao mercado com uma nova proposta

Indo na contramão do mercado, com editoras encerrando as suas edições impressas, o professor da FAAP, João Braga, lança a revista “Soul Fashion. Sou Fashion. So Fashion”. “Meu desejo é que seja algo que possa ser guardado para, posteriormente, ser encadernado e servir para pesquisas e formação pessoal na área”, destaca o professor.

Com tiragem de 2 mil exemplares e periodicidade trimestral, a revista traz curiosidades da moda, informações sobre a história da indumentária e sobre grandes estilistas, artigos de moda e seus correlatos, entre outros temas. O objetivo, segundo o professor, que é reconhecido como uma referência no campo da história da moda, é incentivar e valorizar conteúdos de ordens histórica e cultural que possam contribuir para a formação acadêmica dos estudantes.

“Conhecer a história da indumentária e da moda, refletir sobre moda, memorizar conteúdos, deleitar-se com curiosidades e valorizar o trabalho de alunos e ex-alunos que já se projetaram no mercado são os conceitos e valores que regem este título: Alma Fashion. Eu sou fashion. Muito fashion”, destaca.

Inicialmente, a publicação será distribuída nas faculdades nas quais o professor João Braga leciona. Para conseguir um exemplar, entre em contato com o autor pela plataforma do Instagram (@joaobragaprofessor).