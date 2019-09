Sempre relacionada ao esporte e à liberdade de ser você mesmo, a JanSport faz a cabeça dos jovens quando o assunto é mochila. A convite da FAAP, os líderes da empresa no Brasil conversaram com os alunos sobre estratégias de marketing e história da marca. Estavam presentes no Talk: Grazziela Nicastro (brand manager), Mariana Kirst (analista de marketing) e Tiago Pettinato (coordenador nacional comercial).

Fundada nos Estados Unidos em 1967, a marca começou produzindo materiais para esportes de inverno, sempre vendendo um lifestyle relacionado ao ar livre, praticidade, aventura e, principalmente, liberdade. A ideia é que a mochila carregue as vivências mais especiais de quem a usa.

Posteriormente, a empresa percebeu que o acessório tinha o tamanho perfeito para levar livros escolares e investiu nesta categoria, dando uma identidade mais jovem aos produtos. Os modelos das mochilas são pensados para cada etapa da vida do consumidor, já que o público-alvo da empresa é dividido em faixas etárias. É levado em consideração que as necessidades mudam de acordo com as idades: um consumidor entre 22 e 26 anos precisa muito mais de uma divisão para notebook do que um que está entre 14 e 15 anos, por exemplo.

A JanSport, que chegou ao Brasil em 2006, encontrou algumas dificuldades até consolidar o seu nome no país. Segundo Grazziela Nicastro, a empresa fez um verdadeiro trabalho de formiga, pois no início as pessoas pronunciavam o nome errado e não davam tanto valor aos produtos, por ainda não conhecê-los. Diante disso, a estratégia foi começar a venda pelo Rio de Janeiro e por São Paulo, antes de levar a mochila para outros estados, considerando que nesses dois locais se concentra um número maior de jovens que fazem intercâmbio e, por conta disso, possuem mais conhecimento sobre o que está sendo vendido em outros países. Além disso, a distribuição dentro do país também precisou ser estudada, pois o Brasil abriga culturas muito diversas e a moda é diferente em cada região.

As coleções são criadas um ano antes do lançamento, e os representantes JanSport vão até os Estados Unidos para convenções e análises de compras e distribuição, visando o que se tornará desejo para o cliente sulamericano. A empresa faz dois grandes lançamentos por ano: o spring (no meio do ano) e o fall (no fim do ano, que vende mais por ser no período das férias).

“Pensamos em um produto que será vendido um ano depois, ou seja, precisamos prever a economia e a tendência. Mas devemos, principalmente, acreditar no que estamos fazendo. Se você não acredita, já tem 70% de chance de dar errado”, afirmou Tiago Pettinato.

Para fazer o cliente se sentir parte desse universo, as campanhas são adaptadas. Por exemplo, fotos promocionais já foram feitas na Avenida Paulista. Além disso, a JanSport fez parcerias com marcas brasileiras, como Farm e Reserva, que também foram vendidas fora do País. Vale citar as propagandas de datas comemorativas, que têm tudo a ver com o brasileiro: para o Dia da Cerveja, criaram uma mochila térmica; para o Dia dos Namorados, mochilas que “dão match”; para o Dia dos Pais, uma mochila que vinha com uma miniatura para o filho; e para o Carnaval, pochetes em parceria com uma marca de glitter biodegradável.

A empresa também se envolve em causas sociais e artísticas: em parceria com a Posca, marca de canetas coloridas, a empresa fez um evento onde foram expostas mochilas brancas em uma parede e artistas foram convidados a fazer intervenções com as canetinhas. As obras ficaram em exposição por alguns dias e os artistas deram os preços dos seus respectivos trabalhos, que posteriormente foram vendidos e tiveram o lucro revertido para a Instituição Casa da Sogra. Essa exibição fez muito sucesso entre clientes e influenciadores, que ajudaram na divulgação.

Para finalizar, os executivos falaram sobre o relacionamento com o consumidor. Segundo eles, a JanSport estabelece contato direto por meio do e-commerce e das redes sociais, já que não possui um espaço físico e vende seus produtos em lojas de multimarcas.

Por Maria Clara Orrico – 6º semestre de Moda da FAAP