Se pudesse resumir em duas palavras a nova coleção da estilista Gloria Coelho para o inverno de 2019, o professor de história da Moda da FAAP, João Braga, diria purismo e sofisticação. “Gloria renovou seu estilo, mantendo sua identidade. É um trabalho condizente com o tempo, ou seja, contemporâneo. Uma coleção que buscou um design assimétrico e refinado”, acrescenta.

A professora Camila Rossi, coordenadora do curso de Moda da FAAP, concorda com o professor João Braga. “Gloria Coelho trouxe looks bem contemporâneos. Impressionou-me a valorização da assimetria nos casacos, a paleta de cor sóbria e a utilização da sobreposição do branco e do preto. Foi o clássico apresentado de uma maneira renovada, com corte, caimento e detalhes perfeitos”, ressalta.

A coleção “De volta às origens”, de Gloria Coelho, traz referências dos anos 1970 até 1990 e, também, do futuro, especificamente os anos 2020. Gloria também buscou inspirações em bonecas de papel, em cowboys, punks, no surrealismo, na artista plástica Yayoi Kusama, na arquitetura de Copenhagen e no filme de ficção Blade Runner.

O desfile, realizado no dia 24 de outubro, integra a 46ª edição da São Paulo Fashion Week.

Confira as fotos:

Fotos: Fernando Silveira, Rafayane Carvalho e Aline Canassa Thome / FAAP)