Edição totalmente digital será de 23 a 27 de junho

As criadoras Ana Clara Watanabe e Cecília Gromann, da marca Anacê, desfilam na edição 51 do SPFW ao lado de 43 marcas. Estreando em um formato totalmente digital, a marca apresenta nesta quarta-feira, 23/6, às 20h45, um fashion film da coleção Ruta, de alfaiataria, desenvolvida com matérias-primas mais sustentáveis.

Para produzir o fashion film, as jovens estilistas retornaram à FAAP, instituição na qual fizeram a graduação em Moda e onde nasceu a Anacê (junção dos nomes das duas sócias), em 2019. Também foi na FAAP que Ana Clara fez seu primeiro desfile, durante o 16º FAAP Moda, concurso do qual saiu vencedora com uma coleção totalmente masculina. Aliás, enquanto Ana Clara prefere criar roupas masculinas, Cecília prefere as femininas, por isso desenvolveram uma marca que não faz distinção de gênero.

“A Anacê tem um diferencial que é ter um olhar para os valores da cultura brasileira, do nosso jeito de ser, além de valorizar a matéria-prima nacional. Outra questão é que elas pensam de forma muito autoral, reflexo da formação em moda na FAAP”, diz o coordenador do curso, professor Fernando Hage. Para ele, a marca traz novas formas de pensar a moda, descolonizada em relação às referencias internacionais.

Confira aqui o teaser da coleção

A edição 51 do SPFW poderá ser conferida ao vivo pelas redes sociais e site do evento:

