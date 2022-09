Evento apresentou coleções cápsulas de sete indústrias, além de talks com profissionais do mercado

Profissionais do mercado da moda, estudantes e empresários movimentaram o campus da FAAP entre os dias 20 e 22 de setembro, para conferir a segunda edição do Coletivo Cria. A iniciativa, que reúne as indústrias Cataguases, Dalila Ateliê Têxtil, Lancaster, Perfeito, RenauxView, Tecnoblu e Texneo, teve o objetivo de mostrar o poder criativo da indústria brasileira neste segmento.

“Foi uma experiência muito interessante para os nossos alunos poder ter contato com as empresas do Coletivo Cria e com profissionais diversos que fizeram palestras, apresentando cases e suas histórias de vida e de empreendedorismo. Também foi uma oportunidade para conferir as principais tendências em tecidos e aviamentos das próximas estações”, destaca o coordenador do curso de Moda, Fernando Hage.

A estilista baiana Isaac Silva esteve entre os palestrantes que marcaram presença no evento para falar sobre representatividade no Brasil. “Fiz muita consultoria para grandes marcas, mas quando percebi nada era feito, decidi me alinhar a coletivos, onde eu sabia que minhas ideias iam ser aplicadas, porque há uma vontade de fazer a diferença. Não precisa mobilizar cem pessoas. Se uma pessoa conseguir fazer, está ótimo”, disse, durante a sua apresentação.

Além das palestras, o evento contou também com showroons das indústrias, que apresentaram suas coleções cápsulas, e alunos do curso de Moda da FAAP, que tiveram a oportunidade de expor looks feitos em colaboração com as marcas.

“Foi uma oportunidade incrível participar do Coletivo Cria, com o desenvolvimento de peças conceituais. Foi um processo divertido e gratificante ter algo reconhecido num evento como esse, que ficará marcado na nossa profissão”, comemora a aluna Isadora da Costa, que, junto com mais dois colegas, fez o projeto que ficou exposto no showroom da Tecnoblu.

Talks com o mercado

A consultora Lili Tedde também palestrou no evento para falar sobre o processo criativo das coleções. A especialista é representante oficial no Brasil de um dos maiores estúdios de pesquisa globais, o Edelkoort. Outros nomes que estiveram presentes foram o CEO da Aramis, Richard Stad, o coordenador de Produto e Estilo da Hering, Felipe Sosa, a coordenadora do Comitê Racial do Fashion Revolution Bureal, Paloma Gervásio Botelho, entre outros.