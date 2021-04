Atividades serão virtuais nos dias 16, 19, 20 e 23 de abril,

com participação gratuita do público

A FAAP integra a Semana Fashion Revolution Brasil, mobilização pela transformação positiva da moda. Nos dias 16, 19, 20 e 23 de abril, a instituição realizará palestras e oficinas abertas ao público, com inscrições gratuitas, com temas como upcycling (reutilização de materiais) e impactos socioambientais do algodão, poliéster e da viscose. Também haverá uma apresentação sobre a ONG Passarela Alternativa.

“A mudança de mentalidade de todo o setor de Moda é urgente e a faculdade é parte importante desse movimento. Estamos em 2021 e ainda há muito a fazer. Como contribuição, precisamos formar profissionais cada vez mais conscientes e éticos, além de promover discussões e estudos sobre o impacto da moda em toda a cadeia produtiva”, destaca o professor Fernando Hage, coordenador do curso de Moda da FAAP.

Para participar das atividades, é necessário fazer inscrição.

Tome nota!

Semana Fashion Revolution FAAP

16/4, às 15h: Palestra de abertura

Palestrante: Eloisa Artuso – Diretora educacional do FashRev Brasil, movimento que atua desde 2014 como uma via de conscientização para o futuro da moda, com seu estabelecimento como Instituto Fashion Revolution Brasil, o Fórum Fashion Revolution, o Índice de Transparência da Moda e o Projeto Jovens Revolucionários.

Inscrições

19/4, às 15h: Palestra “Passarela Alternativa”

Palestrante: Karen Brandoles, idealizadora do projeto Passarela Alternativa, uma instituição filantrópica que atua, por meio da moda, para a redução da reincidência criminal e combate à violência, promovendo a capacitação profissional de mulheres egressas do sistema prisional.

Inscrições

20/4, às 15h: Oficina de Upcycling

Palestrantes: Nilzeth Gusmão e Monayna Pinheiro, professoras do curso de Moda da FAAP

Descrição: Oficina criativa online sobre upcycling, técnica que consiste em dar um novo propósito a materiais, neste caso, roupas e tecidos que poderiam ser descartados precocemente.

Inscrições

23/4, às 15h: Oficina “Fios da Moda” – Semana Fashion Revolution na FAAP

Palestrantes: Marina Colerato, Juliana Picoli e Larissa Roviezzo, organizadoras do relatório “Fios da Moda”

Descrição: Apresentação sobre o relatório “Fios da Moda: Perspectiva Sistêmica Para Circularidade”, a primeira publicação brasileira responsável por analisar, de forma qualitativa e quantitativa, os impactos socioambientais da produção das três fibras mais utilizadas na indústria da moda: algodão, poliéster e viscose.

Inscrições

Para saber mais!

A Semana Fashion Revolution existe desde 2013 e ganhou força no Brasil em 2014, com a adesão de mais de 100 países. O objetivo do movimento é promover a conscientização sobre os impactos socioambientais do setor, além de incentivar a transparência e fomentar a sustentabilidade.

O movimento foi criado quando mais de mil trabalhadores morreram e milhares ficaram feridos em um desabamento de um edifício em Blangadesh, usado por uma confecção que atuava para grandes marcas internacionais. Todos trabalhavam em condições muito próximas à escravidão, o que iniciou o principal questionamento do movimento: quem faz suas roupas?

Como parte das ações, foi criado um manifesto que lista transformações pelas quais o setor precisa passar, como proporcionar trabalho digno e remuneração justa e igual, conservar e restaurar o meio ambiente e nunca descartar recursos desnecessariamente, entre outros.