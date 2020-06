A pandemia do novo coronavírus tem impactado vários setores, entre eles o de varejo de moda, que teve uma queda brusca nas vendas neste período. Para discutir como as transformações na área ganharam velocidade nesse contexto, a FAAP reúne em um webinar, no dia 23/6, às 17h, as especialistas Camilla Grinover e Marília Carvalhinha.

Camilla é fundadora e diretora criativa do Aria (Studio), estúdio criativo de store design, experiência de varejo e construção de identidade de marca, com atendimento a empresas como grupo JHSF, Aramis, Patbo, Arezzo, entre outras. Marília é coordenadora da pós-graduação em Negócios e Varejo de Moda da FAAP, conselheira de Administração Certificada pelo IBGC e fundadora da Carvalhinha Creative Business Design.

Diante da abrangência e complexidade do tema, as mudanças no mercado de moda e os impactos na comunicação serão abordados em outra live da FAAP, que será realizada no dia 30/6, às 20h. Participam, além da professora Marília Carvalhinha, a jornalista Taci Veloso, sócia fundadora da Index Conectada.

Como participar?

23/6, às 17h

Webinar “O papel do varejo físico pós reabertura: a loja intensificando sua importância na geração de experiências para o consumidor”

As inscrições devem ser feitas aqui.

30/6, às 20h

Live “O que tende a mudar no mercado de moda e quais os impactos na comunicação”

Ao vivo no Instagram @nafaap