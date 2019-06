Seis coleções chegam à etapa final do FAAP Moda – concurso que revelará em novembro o grande talento da 16.ª edição. Escolhidos por um time de peso, os looks devem ser desenvolvidos nos próximos quatro meses pelos alunos, que contarão com a ajuda de profissionais das áreas de styling, beauty, direção de arte, trilha sonora, casting, entre outros.

A edição deste ano contou com 30 trabalhos inscritos, nos mais diversos estilos e tendências. Segundo o stylist Mauricio Ianês, um dos jurados, o concurso tem evoluído cada vez mais, exigindo um compromisso maior dos inscritos com relação aos seus projetos. “Os alunos assistem a várias palestras, antes de fazer sua inscrição, que os ajudam a compor a coleção”, disse, acrescentando que os trabalhos apresentados estão no mesmo nível em relação às propostas de materiais, cartela de cores e outros quesitos.

A estilista Rafaela Caniello, da Neriage, também jurada do concurso, achou os trabalhos muito criativos. “Dá para entender a intenção do projeto, e isso é muito importante”, destacou. Para ela, os croquis, em especial, foram o que mais chamaram sua atenção. “Estão muito bons”, completou.

A estilista Renata Alhadeff, da A.Niemeyer, que também foi jurada ao lado de sua sócia Fernanda Niemeyer, percebeu que os alunos trouxeram propostas de trabalhos manuais e com consciência sustentável. “Isso é importante nos dias atuais e deve estar presente em todos os lugares e não só na Moda”, acrescenta. Para a escolha das coleções, considerou a capacidade de propor algo inovador, mas que pode ser viável de executar. “Quero muito ver como os alunos vão executar os projetos”, finaliza.

A comissão de jurados da 16.ª edição também contou com as professoras Camila Rossi e Fernanda Binotti, além da jornalista Suzana Barbosa.

Conheça os finalistas da edição de 2019 do FAAP Moda:

Ana Clara Naomi Watanabe

Sabrina Costa Rutowitcz

Maria Eugênia Albuquerque Boccuto

Viktoria Wachtmeister Ezequiel

Louise Coutinho Faria

Beatriz Nardini Souto