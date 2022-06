A instituição já recebeu vários desfiles da estilista e, agora, também foi escolhido para a gravação do filme

Nesta sexta-feira (3/6), às 18h30, será possível acompanhar o fashion film da estilista Gloria Coelho para apresentar sua nova coleção durante a edição 53 do São Paulo Fashion Week. Gravado no Centro Universitário FAAP, o filme conta com nomes como da atriz Maria Fernanda Cândido e da consultora Alexandra Loras, ex-consulesa da França em São Paulo.

O fashion film da nova coleção de Glória Coelho será exibido pelas redes sociais (@spfw) do evento.

Essa é uma oportunidade única para os alunos do curso de Moda da FAAP, que podem acompanhar de perto todo o backstage das gravações e desfiles que ocorrem na instituição durante a semana de moda. “Mais de 70 alunos estiveram trabalhando no evento. Trata-se de uma experiência prática com os melhores profissionais de moda do Brasil”, destaca o professor Fernando Hage, coordenador do curso da FAAP.

O SPFW N53 começou no dia 31/5, em um modelo híbrido, com desfiles presenciais e virtuais. A marca À La Garçonne, de Alexandre Herchcovitch, abriu a semana de moda com um desfile no MAB FAAP.





A marca Anacê, criada por ex-alunas de moda da FAAP, Ana Clara Watanabe (vencedora do FAAP Moda 2019) e Cecília Gromman, apresentou na quinta-feira (2/6) sua nova coleção no Teatro FAAP, composta por uma alfaiataria sem cara de escritório, com o uso de franjas de couro, alfinetes no lugar de botões, mangas extra longas e assimétricas, além de 18 pares de tênis Japan S, da Asics, customizados à mão pelas estilistas.