Macrotendências e novos modelos de negócios em moda são os temas das próximas palestras virtuais realizada pela área de Pós-graduação, Extensão e Cursos Livres da FAAP. A participação é gratuita, mas é necessário fazer a inscrição.

O primeiro evento, nesta quinta-feira (15/10), às 19h30, será com a consultora de tendências Iza Dezon, professora do curso livre on-line de Coolhunting: pesquisa de macrotendências da FAAP. A especialista ministrará a palestra “#40diasdisruptivos: macrotendências para repensar o futuro”. As inscrições podem ser feitas aqui .

No dia 19/10, às 19h10, o encontro será com Rafaella Gimenes, fundadora da Hi-Lo, a primeira plataforma do Brasil de consultoria de imagem on-line e clube de assinatura de experimentação de moda. A publicitária falará sobre novos modelos de negócios no mercado de moda, citando o próprio caso, como a criação da Hi-lo, em 2018. As inscrições devem ser feitas no link .

Anote na agenda

15/10 – 40diasdisruptivos: macrotendências para repensar o futuro

19/10 – Novos modelos de negócios no mercado de moda: o caso Hi-lo.