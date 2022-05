Público poderá acompanhar a nova coleção e conferir bate-papo exclusivo do estilista com a professora Marília Carvalhinha, da FAAP

O desfile de abertura da edição 53 do São Paulo Fashion Week ocorrerá no MAB FAAP (Museu de Arte Brasileira da Fundação Armando Alvares Penteado), hoje (31/5), às 20h, com transmissão online para o público. Alexandre Herchcovitch apresentará a nova coleção e, em seguida, haverá um bate-papo entre o estilista e a professora Marília Carvalhinha, coordenadora da pós-graduação digital em Fashion Business do Centro Universitário FAAP.

Alexandre Herchcovitch é convidado especial do curso Fashion Business e produziu conteúdos exclusivos para os alunos. A iniciativa é uma realização do Centro Universitário FAAP em parceria com o UOL EdTech e Ovo em Pé.

Para acompanhar o desfile de forma online, é necessário se inscrever gratuitamente pelo link.

Desfile À La Garçonne – Alexandre Herchcovitch

Quando: 31 de maio (terça-feira)

Horário: 20h

Inscreva-se aqui para acompanhar o evento online