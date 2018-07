No segundo episódio do “Costurando Ideias”, o professor Ivan Bismara, coordenador do curso de Moda da FAAP, conversa com a estilista Andressa Nóbrega, ex-aluna que voltou à instituição para dar aula.

Andressa, que participou de duas edições do FAAP Moda, foi da primeira turma da graduação em Design da FAAP. “Eu tive contatos profissionais incríveis”, disse. Professora de laboratório de criação e projeto de moda, a estilista destaca que não se vê mais fora da sala de aula. “Essa troca de experiência com o aluno é muito importante”, completa. Confira a entrevista.