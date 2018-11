A 15.ª edição do FAAP Moda chegou ao fim em grande estilo. Nesta terça-feira (6/11), empresários, estilistas, jornalistas, estudantes e professores de moda lotaram o Teatro FAAP para assistir ao desfile das seis coleções finalistas. A grande vencedora, anunciada pela apresentadora Fiorella Mattheis, foi a estudante Tarsila Moraes, com a coleção “Grotto”.

“Desenvolvi a coleção pensando em quebrar um paradigma da sociedade, que contempla o belo. Minha ideia foi mostrar que por meio do grotesco eu conseguiria algo incrível”, ressalta Tarsila. Segundo a aluna, a coleção explora o estranho e o incomum, com o objetivo de subverter o olhar acomodado.

Tarsila também foi a vencedora pela votação do público, que se manifestou por meio do aplicativo FAAP Moda. As segundas e terceiras colocações foram para as coleções “Sentimentos Materializados”, da aluna Giulia Ferraro, e “Desconstrução do Ser”, da estudante Maria Carolina Baraldi, respectivamente.

A primeira colocada foi premiada com uma viagem de estudos para Londres, onde poderá escolher entre um dos cursos de verão na Central Saint Martins. Giulia e Maria Carolina foram contempladas com um tablet e um celular, respectivamente. Todos os seis finalistas receberam uma máquina de costura da marca Singer.

Confira nas fotos os detalhes do desfile:

1.ª colocada: Tarsila Moraes (Coleção Grotto)

2.ª colocada: Giulia Ferraro (Coleção Sentimentos Materializados)

3.ª colocada: Maria Carolina Baraldi (Coleção Desconstrução do Ser)

A apresentação do concurso ficou por conta da atriz Fiorella Mattheis

Exposição com 15 imagens emblemáticas do concurso marcou a comemoração pelos 15 anos do FAAP Moda

15ª edição do FAAP Moda encerrou em grande estilo.

Créditos das fotos: Aline Canassa, Fernando Silveira e Rafayane Carvalho / FAAP