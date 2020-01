Público elegeu Márvány como melhor filme

Bárbara Salamon, Sarah Cirillo e Maria Flores Levy formam o trio vencedor da categoria “Melhor filme eleito pelo público”, durante o Porto Fashion Film Festival, festival internacional que acontece por ocasião da Fashion Week de Porto, em Portugal. Alunas do curso de Moda da FAAP, elas foram premiadas pelo trabalho intitulado “Márvány”, da disciplina Tópicos Especiais I, com orientação do professor André Fratti Costa.

Veja abaixo o vídeo vencedor:

“O projeto de dirigir um fashion film nos foi dado em sala de aula. Seu conceito foi criado a partir de uma coleção que fazia uma correlação entre os derretimentos das geleiras e a leveza dos entalhes dos tecidos nas estatuas de mármore do Renascimento. Assim surgiu o nome Márvány (mármore em húngaro). A partir disso, criamos também as joias e os acessórios, o que tornou o projeto ainda mais completo”, explica Bárbara.

Em 2012, quando ainda eram raros os filmes de moda, a organização da Porto Fashion Week decidiu realizar o Fashion Film Festival, único do gênero naquele país a colocar a moda com linguagem audiovisual, para promover e difundir o trabalho de criadores do setor.

De acordo com Sarah, a relação entre moda e cinema é antiga. Mas, durante muito tempo, foi uma construção unilateral. A moda era utilizada como ferramenta para desenvolver a riqueza das narrativas e representar épocas passadas e identidades de personagens distintas. Mais recentemente, os fashion films vêm ocupando o espaço cinematográfico como uma forma de expressar a qualidade artística das criações, o que nem sempre fica visível de modo tão concreto nas passarelas.

“É uma chance para os estilistas e marcas manifestarem a essência de suas coleções, na arte retratada de forma abstrata. É um novo exercício do vídeo-arte, e daquele cinema experimental e não palpável. Além disso, os filmes de moda apresentam-se quase como uma propaganda disfarçada, assim abrangendo novos públicos”, destaca

“Ficamos muito orgulhosas por termos participado com nosso primeiro trabalho de alguns festivais ao redor do mundo (Istanbul Fashion Film Festival – Istanbul, Turquia e Grand Junction Film Festival – Colorado, nos Estados Unidos). Receber o prêmio do Porto Fashion Film Festival foi surpreendente”, complementa Maria Flores.

Para André Fratti Costa, professor da pós-graduação em Documentário na FAAP, o acontecimento em Portugal já se destaca como uma janela especial nos circuitos de exibição de obras desse gênero, e a produção de filmes pelas marcas da Moda vem ampliando as formas de geração de valor, de relacionamento com seus públicos, e de repercussão social dos conceitos de criação das coleções.

“É muito satisfatório ver concretizado o trabalho de nossos alunos de moda a cada ano. Em 2018, fomos o único representante do Brasil na categoria e, no ano seguinte, já ganhamos. Exportar trabalhos de qualidade em moda e cinema realmente nos deixa uma sensação de que podemos fazer cada vez mais e melhor”, finaliza Camila Fanchini Rossi, Coordenadora do Curso de Moda da instituição.