Maria Helena Albuquerque participou do concurso realizado pela FAAP e a marca

Um concurso organizado pela Overcome Clothing e o Centro Universitário FAAP movimentou o campus da instituição nos últimos meses. Os alunos foram desafiados a criar minicoleções de moda streetwear. Três alunas ficaram na final, mas a estudante Maria Helena Albuquerque, do sétimo semestre do curso de moda, foi quem conquistou um estágio na empresa e o direito a materializar e assinar uma das peças.

“Além de impulsionar a criatividade dos alunos com a criação de looks para a moda streetwear, queríamos que o estudante tivesse a oportunidade de vivenciar a prática de quem atua nesta área, ou seja, desde desenhar a coleção a escolher o material, o fornecedor, entre outras funções”, explica o CEO da Overcome, Vitor Alves.

Para a aluna, essa será uma ótima oportunidade para pôr em prática a teoria vista durante as aulas. “Eu espero aprender muito sobre o mercado de trabalho”, destaca a estudante, que gostou muito da proposta do concurso em oferecer um estágio e a oportunidade de assinar uma peça autoral.

“Somos apenas estudantes no começo da carreira, por isso senti um grande incentivo da marca aos novos “rostos” que vão entrar no mercado. Algo que não vemos muito em outros lugares”, completa.

A minicoleção criada por Maria Helena para o curso foi inspirada nos elementos estéticos vistos durante as viagens de metrô, como os mapas, letreiros e estampas dos estofados, entre outros. Surgiu daí a Overcome Station.

“Quis apresentar uma coleção com uma pegada bem urbana, casual e jovem que vai muito de acordo com a marca e com o público que a consome”, finaliza.

Outra finalista do concurso, a aluna Elisa Caldeo, criou a minicoleção chamada de Minimal Street, que mistura a moda de rua com conforto e minimalismo, com uso de tons terrosos e neutros. A estudante foi contemplada com um vale-compras da marca.