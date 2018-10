A aluna Valentina Alarcão Wermelinger, do curso de Moda da FAAP, acaba de desembarcar no Brasil, após uma viagem à Itália. A estudante foi uma das selecionadas para participar de um dos maiores eventos de verão da Europa, o Open City International Summer School, realizado no campus de Piacenza do Politecnico di Milano.

A participação da aluna ocorreu graças a uma parceria de internacionalização acadêmica firmada entre a FAAP e o Politécnico di Milano. Outro selecionado foi o aluno de arquitetura Pedro Fagundes Herman. “Essa foi uma oportunidade única para os estudantes, que tiveram contato com importantes profissionais das áreas de design, arte e arquitetura”, destaca a professora Clemara Bidarra, que estava à frente da parceria.

Valentina ficou na Itália durante três semanas e, no evento, participou de desafios e palestras, além de visitar exposições. “A programação foi muito intensa. Começávamos todo dia às 9h da manhã e chegávamos a sair de lá às 2h da madrugada, de segunda a sexta. Durante o dia desenvolvíamos um projeto, cujo tema era Landscape 4.0 – Compartilhando espaços para cidades futuras. Discutíamos o que era o conceito e como aplicá-lo na prática. Éramos 120 alunos divididos em 3 grupos e cada grupo recebeu uma área militar abandonada da cidade de Piacenza para o desenvolvimento do projeto”, destaca.

Para a estudante, o mais enriquecedor foi a troca cultural. “Conheci pessoas de vários cantos do mundo. Além disso, como designer de moda, foi muito interessante fazer parte do mundo da arquitetura e verificar o trânsito criativo entre essas áreas”, comenta a jovem, que finaliza: “certamente, tudo isso contribuiu muito para meu desenvolvimento pessoal e profissional”.