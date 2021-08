Em fase de gravação, a atração deve ir ao ar em novembro, pelo canal Fashion TV

A expectativa é grande para que a aluna do curso de Moda da FAAP, Julia Mohallem, vença o Design Vision, primeiro reality show de moda sustentável da TV voltado para estudantes e recém-formados. A iniciativa, prevista para ir ao ar em novembro na Fashion TV, desafia os jovens a criar peças inovadoras, criativas e comerciais utilizando resíduos pequenos.

Para essa empreitada, os 10 selecionados do concurso contam com um time de peso, composto pelo estilista Alexandre Herchcovith e a curadora adjunta de moda do MASP, Hanayrá Negreiros, que são os mentores. Também haverá capacitações especiais ao longo do programa com nomes como Walter Rodrigues, Jackson Araújo, Agustina Comas, Renato Dib, Alexandre Hebert, Day Molina, Angela Brito e Amir Slama.

“Além de vencer o desafio, espero um retorno positivo de visibilidade e que os telespectadores gostem do meu personagem”, diz a aluna. Para ela, é uma forma de aperfeiçoar o seu trabalho de moda e costura, com foco na sustentabilidade.

Ao longo dos dez programas, os participantes terão que produzir uma peça conceito e outras cinco com visão comercial. Para isso, receberão também a ajuda do Instituto Acaia, organização social que trabalha para a redução da desigualdade social.

O grande vencedor, que será conhecido no último episódio, será contemplado com um curso de extensão IED One Year, com conclusão em Milão (com tudo pago), além de um editorial especial na revista Harper´s Bazaar, 300 metros de tecidos Focus Têxtil e 200 metros em estamparia EPSON. Também assinará uma coleção cápsula para a Pernambucanas em 2022.

Trajetória promissora

Julia Mohallem também foi uma das cinco finalistas da 4ª edição do concurso Design Vision, realizado em 2020 durante a edição online do Focus Fashion Summit. A aluna apresentou a coleção Marcados, desenvolvida a partir de técnicas inovadoras com resíduos têxteis.

A estudante também faz tutoriais de moda no TikTok – hoje com mais de 200 mil seguidores. Acompanhe em @talan.ju dicas de compras no e-commerce, como fazer bolsas com lenços e entender termos utilizados no mundo da moda, entre outros conteúdos.