O estilista, convidado especial da Pós Digital FAAP em Fashion Business,

participou de bate-papo após desfile para o SPFW

Alexandre Herchcovitch apresentou a coleção de inverno da marca À La Garçonne, na última semana no Museu de Arte Brasileira (MAB FAAP). A coleção inspirada em uma mistura de streetwear de luxo com roupa de festa exibiu tecidos sustentáveis, fibras recicladas ou roupas ressignificadas.

Essa tendência da moda é um dos pilares de transformação do mercado, de acordo com a coordenadora do curso Fashion Business, Marilia Carvalhinha. “No curso estamos sempre interessados em ver esses movimentos do mercado, como a sustentabilidade e a circularidade. Para falar sobre negócios de moda, temos que falar também de comunicação, marketing, operações, finanças e olhar para o futuro encarando os desafios de hoje, incorporando a tecnologia ao negócio para otimizar, ganhar eficiência e reduzir desperdícios”, explica.

Herchcovitch já tem uma história com a FAAP. “É a segunda vez que faço um desfile aqui no Museu de Arte Brasileira. A primeira vez foi em 1996 e é muito bom retornar agora trabalhando com vocês na pós em Fashion Business.”

O estilista também falou da importância da profissionalização do setor. “A qualificação do profissional da moda é muito importante. Quando conseguirmos dar oportunidade para as pessoas escolherem bons cursos e se especializarem, melhor vai ser para o mercado”, afirma.

Ao final do desfile, Alexandre Herchcovitch, Marilia Carvalhinha e Inez Murad, também convidada especial da Pós Digital FAAP em Fashion Business, conversaram sobre os principais temas do mercado de moda. A conversa pode ser conferida aqui.

O evento de abertura da 53ª edição do SPFW aconteceu em 31 de maio e foi transmitido ao vivo pelo canal da FAAP no Youtube.