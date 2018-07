O professor Ivan Bismara, coordenador do curso de Moda da FAAP, esteve na exposição 70+30, em cartaz até 10 de dezembro no MAB FAAP. A mostra reúne trabalhos de alunos dos cursos de Artes Visuais, Arquitetura, Design, Moda e Produção Cultural. Traz ainda uma projeção com imagens que apresentam oito pilares que transformarão a sociedade e desenharão os contornos da inovação nos próximos anos.

“Os trabalhos selecionados para a mostra apresentam conceitualmente a visão de futuro que a Faculdade de Artes Plásticas se propõe a discutir na exposição”, comenta o professor Ivan. Confira os detalhes no vídeo “Costurando Ideia”, que inaugura hoje no blog, com o objetivo de mostrar aos leitores um pouco sobre o universo do curso de Moda da FAAP.