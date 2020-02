Projeto de alunas da FAAP com foco na economia circular conquista espaço no circuito da moda

A busca pela redução do impacto ambiental continuará sendo uma tendência muito forte em 2020, em todos os setores produtivos. Na área da moda não seria diferente, de acordo com a professora Camila Fanchini Rossi, coordenadora do curso de Moda da FAAP.

Para reforçar esta afirmação, ela resgata bons exemplos que vêm sendo apresentados pelos próprios alunos do curso, entre eles Luisa Galindo Freire Silva e Catarina Maria Soraggi Cassaniga. Ambas participaram do 2º Desafio de Design de Moda da Braskem e tiveram suas criações selecionadas para integrar a coleção apresentada pela estilista Patrícia Bonaldi, na 48ª edição da SPFW.

Em sua segunda edição, o concurso focou na reciclagem, desafiando os estudantes a desenvolverem looks produzidos com fios e tecidos de polipropileno reciclado. Assim, com o apoio das empresas Profil, cliente da Braskem, e EcoSimple, e o talento dos jovens designers, plástico de copos descartáveis, resíduo pós-consumo, se transformou em belas peças de roupa.

“Nossas alunas resgataram a tradição artesanal do macramê, confeccionando uma saída de praia, acompanhada por um body neutro e sandália, também desenvolvida pela dupla. O projeto foi um dos três selecionados pela estilista e fez parte do desfile, compondo a coleção da grife PatBo”, destaca Camila. O trabalho foi uma oportunidade para as alunas colocarem em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, explorando as tramas do fazer manual para a confecção de uma peça com linguagem atual.

De acordo com a professora Camila, alunos do curso de Moda da FAAP vêm se destacando ao longo dos anos. A instituição foi a única a ter uma dupla de participantes selecionada para participar do desfile da PatBo na primeira edição do desafio, em 2018. Ela reforça que o desenvolvimento de roupas sustentáveis, contendo plástico reciclado, por exemplo, demonstrou o quanto a tecnologia pode contribuir para a redução do impacto ambiental.

“A moda reflete e, muitas vezes, antecipa movimentos da sociedade. Já há algum tempo os métodos de produção têxtil e o consumo exagerado têm sido questionados. A conscientização e a busca pelo equilíbrio são mais do que mera tendência: são essenciais.”