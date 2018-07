Websérie: João Braga fala sobre releitura e vintage

A moda inspirada no passado é uma releitura ou vintage? O segundo episódio da webserie “História da Moda com João Braga” apresenta essa diferença. Com seis episódios semanais publicados no Blog FAAP Moda, a primeira temporada vai abordar, ainda, “Vestidos de Noivas”, “Rosa e Azul”, “Atravessamentos da Moda” e “Rosa de Schiaparelli” ou rosa-choque. Não

Por FAAP Moda