+ O bem-te-vi apaixonado, toda vez que vê sua bem-te-vi, perde a fala e só consegue dizer bem. Não deixa de ser um bom começo.

+ Morto, o amor é um bem-te-vi cego cantando de memória o arco-íris.

+ Um bem-te-vi expulso e ignorado pelo grupo chama os outros e ele mesmo responde, falseando o gorjeio.

+ Passou um bem-te-vi bentevizando com tanta ternura e ímpeto que, quando seu canto subitamente se dissolveu no céu azul, imaginei que seu coração tivesse explodido de alegria. Ah, se meu coração pudesse explodir assim, um dia. Se eu, como diz o tango, tivesse ainda um coração.

+ A gramática anda mesmo sem prestígio. Hoje ouvi um bem-te-vi cantar, e qual era o seu canto? Bem lhe ouvi, bem lhe ouvi.

+ Ao invés de te dedicar sonetos, deveria ter te mandado calcinhas. Ficariam bonitas ao sol, penduradas no teu varal e tocadas pela brisa que sopra as folhas do teu abacateiro e arrepia as penas do bem-te-vi.

+ Meninos, eu vi: quando a barriga do gato começou a cantar, descobriram que dentro dela havia um bem-te-vi.

+ Quando você for transcrever as declarações de um bem-te-vi, escolha sua melhor caneta e cuide para que a brisa, com suas pretensões de poeta, não o induza a erro.

+ Ele sonha que ela mastiga rosas e que vai cuspindo o sumo numa xícara. Quando ela lhe estende a xícara, ele está transformado num sedento bem-te-vi.

+ Não, o plural de bem-te-vi não é bens-vos-vis.

+ Um bem-te-vi é uma das obras-primas que a natureza executa com uma simplicidade e uma perfeição que o homem, com toda a sua inspiração e o seu empenho, não consegue igualar.

+ Mesmo sem caneta, convém sair sempre com o bloquinho. Talvez sobre ele caia uma lágrima de bem-te-vi.

+ Se eu digo que é bem-te-vi, entendes canário. Amor, eu pergunto a ti: mudaste o teu dicionário?

+ Um bem-te-vi gramático e metido a conhecer plurais, quando vê mais de uma pessoa, canta bem vos vi.

+ O vento afofou tão carinhosamente os cabelos dela que a bem-te-vi pensou se valia a pena continuar procurando galhinhos, tendo aquele ninho já pronto lá embaixo.