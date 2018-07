# Alguns gostam de poesia, alguns fingem gostar. Alguns a detestam, alguns preferem não se manifestar, enquanto a maioria pergunta: poesia, o que é mesmo poesia?

# Na poesia, os milagres são mais possíveis que na prosa. A prosa tem a mania da construção e da lógica. A poesia é imprevisível como um vento destrambelhado. A prosa abomina o acaso. Ela é um trabalho do homem. A poesia é uma diversão dos deuses.

# A poesia pode perguntar por quê. Mas só de vez em quando. Que a filosofia, esta sim, assuma o risco de parecer empertigada. A poesia há de dar a impressão, sempre, de ser uma garota estouvada e talvez até irresponsável.

# Gosto de relacionar a poesia antes ao acaso e à sorte que à persistência. A beleza é um dom, não uma conquista.

# Um livro de poesia deve estar sempre no alto da estante e perto da janela, como se fosse, ou possa vir a ser, um pássaro. Se for um livro de Mario Quintana, a janela há de estar permanentemente aberta.

# Se perguntarem o que fazemos, digamos a verdade: que nos dedicamos à poesia. Assim mesmo: que nos dedicamos à poesia. Jamais nos apresentemos como poetas. Essa palavra costuma ser recebida com um ah, é?

# A poesia é arisca. O brilho do sol a intimida. Ela costuma aparecer somente em noites de lua pálida ou sob a vacilante palpitação de um solitário vaga-lume.

# Se a alma pode expressar-se, é na poesia que ela o fará melhor. A novela e o romance têm territórios demarcados e ocupam-se das misérias e das conquistas do homem. A poesia, como a música, não se deixa prender e, com a irresponsabilidade de um garoto que brinca de juiz, aceita em seu tribunal petições de quem quer que as faça, seja uma formiga, um fiapo de nuvem ou um suspiro da alma imortal.

# Fazer poemas nós conseguimos. A poesia, não. Ninguém faz a poesia. Ela se faz e, por condescendência, permite às vezes que o poeta revele algo dela, aquilo que as insuficientes palavras conseguem captar. Deixar-se traduzir inteira é raro. Sabe-se de um caso, no máximo três. Rilke é um deles.

# Penso que a melhor poesia é não aquela que define, mas aquela que sugere. Ela deve ser não a ilha, talvez nem mesmo a sua ideia, mas uma percepção, um pressentimento de ilha. Sob esse aspecto, a poesia japonesa é inigualável.

# Em Lourenço Diaféria, a poesia aproximava-se da crônica aos poucos, ia chegando, a envolvia levemente e caminhava com ela. De mãos dadas, iam até o fim do texto, e quase sempre o leitor, nesse momento, estava com os olhos úmidos. As crônicas de Lourenço tinham cheiro, gosto. Sentia-se o vapor em que havia sido cozido o macarrão domingueiro. A poesia de Lourenço era uma poesia de coisas simples, tocantemente simples, como a macarronada de domingo no Brás.

# Poesia não tem roteiro. É dado lançado à sorte, é barco sem timoneiro, é itinerário sem norte.

# Mais falta faz a poesia à verdade que a verdade à poesia.