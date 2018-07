Ela o viu hoje pela primeira vez, mas já sabe: é o homem de sua vida. De manhã, ao acordar, já havia sentido uma intuição, uma espécie de aviso do destino. No terceiro ou quarto passo que deu ao sair da cama, estava cantarolando uma canção romântica que no início lhe pareceu de Ivete Sangalo e, depois, de Cláudia Leitte.

Sem ter resolvido a dúvida, embora continuasse a cantar a música no chuveiro, ela se veste, vai para a cozinha e, ao abrir o armário para pegar a xícara de café, sai de dentro dele uma pequena borboleta que esvoaça graciosamente diante dos seus olhos fascinados, como se quisesse passar-lhe uma mensagem.

No carro, assim que liga o rádio, que música está tocando em seus acordes finais? Aquela, de Ivete Sangalo ou de Cláudia Leitte. Ou era de Daniela Mercury? Bom, o importante é a música, tão maravilhosamente sentimental.

Quando chega ao escritório, o chefe vai até sua mesa com um homenzarrão lindo, que parece Javier Bardem ou, como é mesmo o nome?, Benicio del Toro: este é o novo gerente para as filiais, o Marcos.

Marcos? Não era o nome que a astróloga disse que seria o do homem da sua vida? Era Marcos, sim, ela tem quase certeza. Se não for Márcio. Marcelo é também uma hipótese.

Marcos sorri para ela, e é um sorriso de quem parece mesmo designado pelo destino para cumprir o principal papel na vida dela. Ela retribui o sorriso, enquanto um inseto passa tão rapidamente diante dos seus olhos que ela não sabe dizer se foi uma borboleta igual à que havia saído do armário da cozinha ou uma mosca.

Nos seus ouvidos, soam os versos da música de Maria Bethânia.