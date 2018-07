De você, que lê agora isto, espero certa compreensão. Sei que o tempo é cada vez mais curto para todos e que ninguém quer perdê-lo com baboseiras. Talvez este texto não passe de mais uma dessas bobagens, embora eu o esteja escrevendo num daqueles estados de agitação íntima que parecem ditados pela alma.

Tudo foi provocado pelo amor, esse sentimento que tantos já se esforçaram inutilmente para definir. Ferido por ele hoje, e por sua lembrança, eu me senti tentado também a definir algo tão poderoso que, mesmo quando declarado extinto, nos segue pelo resto da vida e continua a nos arrancar sorrisos e lágrimas.

É piegas isto, eu sei. Sempre fui um piegas, nasci piegas, e, se não tivesse sido, o amor me transformaria em um. Mas retomemos a ordem das coisas. Eu estava dizendo que a lembrança de um amor me atormentou tanto hoje que eu me pus a meditar sobre a melhor forma de, reduzindo-o a uma definição, poder lidar melhor com ele, como se consultasse um manual. Pensei, pensei, e cheguei à definição.

O amor é como um sino que de repente desanda a tocar e não para. Quem o toca? Sobe o padre ao campanário e não vê nada: nem homem nem vento. Mas o sino faz ecoar suas badaladas ainda, e cada vez mais fortes.

É um fantasma que o toca, certamente. E são convocados especialistas de todas as especialidades, e cientistas de todas as ciências, e místicos de todos os misticismos.

Ninguém consegue fazer parar o sino. Ele toca, toca, toca, e chega um instante em que todo o conhecimento do mundo desiste de explicar o fenômeno. É como se o acaso tivesse posto diante dos físicos o milagre do moto-contínuo.

O que fazer? As autoridades, às quais sempre compete resolver casos dessa complexidade, mostram-se surpreendentemente compreensivas. Mandam deixar que o sino continue tocando. O amor é assim, esse sino que continua tocando, mesmo depois de morto.