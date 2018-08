+ Muitas vezes, o que se chama de estilo não passa de um bisonho conjunto de maneirismos.

+ Ter um estilo não é o mesmo que escrever em 2018 um texto exatamente como se poderia tê-lo escrito em 1998?

+ “Sabe de uma coisa? Faz vinte anos que eu não leio o Machado, o Dostoiévski, o Shakespeare, essa turma toda. Não quero ter o meu estilo estragado por ninguém.”

+ O que se chama de estilo pode ser uma armadilha para o escritor. Às vezes, aquilo que parece a expressão de uma legítima conquista nada mais é do que preguiça e falta de ousadia.

+ Os bárbaros não chegaram. Esperávamos que eles viessem impor aspereza ao nosso estilo, mas já é noite e só nos resta continuar polindo nossas vogais.

+ O perigo do estilo é tornar-se, em pouco tempo, um estoque de truques. O leitor se cansa deles, como se cansa um espectador se, no circo, o trapezista promete meia hora de saltos mortais triplos, ainda que sem rede.

+ Nascemos para nos expressar. Cada um tem sua história. As histórias são todas iguais, o que muda é o modo de contá-las. Os bons narradores têm algo especial, que se chama estilo. O de alguns é tão notável que nós, no final, nem sabemos com certeza qual foi a história que contaram. Mas como soam bem as palavras…

+ Diga que sou isto, isso, aquilo, mas nunca fale mal do meu estilo.

+ Estudei teorias, li todos os livros que pude, busquei o estilo, para descobrir que hoje não escrevo textos muito diferentes daqueles que com sete anos eu fazia, com meu lápis Johann Faber número 2, olhando uma gravura pendurada na sala do segundo ano primário, no colégio Alfredo Pucca: eu vejo o menino, o menino é bonito, eu vejo o cachorro, o cachorro é branco e preto, o cachorro é do menino, o cachorro branco e preto do menino é bonito.

+ Pensando em Margaret Atwood e em tantas mais, maravilhosas como ela, acho que a frase de Buffon hoje seria: o estilo é o homem, e a mulher é a literatura.