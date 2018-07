Lia, faz um ano hoje. Você não deve se lembrar da data, você nunca foi sentimental. Eu é que sempre fui bobinha, era assim que você me chamava, disso talvez você se lembre. Faz um ano que nós… Faz um ano que… Como eu quis, como eu rezei para que aquilo acontecesse. Depois que minha mãe morreu e meu pai foi morar com uma das amantes, eu vivo aqui sozinha e poderia estar dormindo no quarto deles, naquela cama enorme. Mas eu durmo na minha, aquela em que você deixou seu perfume, naquela noite.

Era minha terceira tentativa, naquele mês, de dormir com você e, justo naquele dia, quando você me pareceu mais distante do que nunca, você aceitou. Minha mãe ficou feliz quando cheguei com você. Ela gostava de você (e você até hoje finge não saber da morte dela). Como me irritou aquela paparicação dela, o capricho com que ela fez os dois sanduíches para você, e você aceitando mais um, quando eu não me aguentava mais e queria logo beijar os lábios que mordiscavam o queijo, o tomate, o presunto.

Você parecia não querer vir para este quarto onde escrevo isto. Mas, assim que entramos, você se jogou em cima de mim, me atirou para a cama e começou a dizer, entre beijos, se era aquilo que eu queria, se era aquilo, se era.

Relembro tudo isso porque nunca mais você deu sinais de que isso aconteceu mesmo, e às vezes eu preciso me concentrar como agora e reconstituir tudo, detalhe por detalhe, para ter certeza.

Só houve uma noite de plena chama, só aquela. Depois, vieram os dias em que você foi me descartando, me deixando de lado, me usando como um objeto que se pega com luvas esterilizadas.

Faz hoje um ano, Lia, e só naquela noite eu pude dizer no seu ouvido o que eu desejaria dizer agora, abraçando seu corpo: Liinha, Liinha. Você se ligou à Fúlvia e começou a andar atrás dela, a persegui-la, até ela fugir de você. Tive pena de você, cheguei a imaginar que você poderia se lembrar de nós, daquela nossa noite, e voltar para mim.

Mas hoje, agora, um ano depois de nossa noite louca, sei que você não se lembra. E digo, com todo o meu rancor e o meu amor ferido, que a Fúlvia se casou neste sábado, no mais distante dos países para onde ela pôde ir para escapar de você. Espero, de todo o coração, que você esteja sabendo dessa notícia por mim, que minha seja a seta a ferir de morte seu coração.

Sei que você vai achar erros de português e de estilo. Tomara que eles lhe deem muito prazer. Como eu descobri seu e-mail é uma coisa que não vou lhe dizer. A não ser que. Não. Esqueça, esqueça.